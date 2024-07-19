Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin himayesinde ve Çamköy Boğa Güreşi Tertip Komisyonu tarafından 4 Ağustos 2024 Pazar Günü Çamköy Güreş Sahasınsda düzenlenecek olan boğa güreşi festivalinin tüm gelirleri Linda'ya nefes olacak. Başkan Zencirci güreş gelirlerinin SMA hastası Linda Pekşen'e bağışlanacağını ifade ederek destek çağrısını yineledi. Tertip komisyonuna ve boğacılara duyarlılıkları sebebiyle teşekkür eden Zencirci tüm vatandaşları festivale davet etti.

"BOĞACILARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYOR, TÜM VATANDAŞLARIMIZI BOĞA GÜREŞİ FESTİVALİNE BEKLİYORUZ"

Çamköy Boğa Güreşi Festivali gelirlerinin SMA hastası Linda'ya bağışlanması konusunda adım atan boğacılara teşekkür eden Zencirci yapılan bu yardımın farkındalık açısından önemine değindi. Zencirci "4 Ağustos'ta Çamköy Güreş alanında gerçekleşecek olan Geleneksel Çamköy Güreş Festivalimizin tüm gelirlerinin SMA hastası küçük kızımız Linda'ya bağışlanması konusunda karar aldık. Desteklerinden dolayı boğacılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Umut ediyorum ki sonunda Linda'ya nefes olacak, küçük kızımızın hayata tutunmasını sağlayacağız. Şimdiden misafirlerimize iyi seyirler ve boğacılarımıza başarılar diliyorum." dedi.