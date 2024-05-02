Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) yürüttüğü başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Doç. Dr. Senem Kamiloğlu Beştepe, Bilim Akademisi tarafından “2024 yılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görüldü.BURSA (İGFA) - 40 yaşını doldurmamış genç akademisyenlerin çalışmalarının ödüllendirilmesi ve yeni araştırmaları için desteklenmeleri amacıyla Bilim Akademisi tarafından her yıl açıklanan ödüllerden bir tanesi BUÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Senem Kamiloğlu Beştepe’nin oldu. Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTUAM) Laboratuvar Koordinatörü görevini de üstlenen Senem Kamiloğlu Beştepe, “Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü”nü (BAGEP) Koç Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende aldı. Törende Doç. Dr. Beştepe’ye BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ile Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ve ailesi de eşlik etti.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN TEBRİK

Genç akademisyeni törende yalnız bırakmayan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, aldığı ödülden dolayı Doç. Dr. Senem Kamiloğlu Beştepe’yi tebrik etti. Araştırma üniversitesi olarak bilimsel çalışmalara büyük bir önem verdiklerinin altını çizen Rektör Yardımcısı Kırıştıoğlu, nitelikli projelerin üretilmesi ve katma değerli çıktılara dönüştürülmesi için üniversite olarak her zamankinden daha çok çalıştıklarının altını çizdi. Araştırma ve proje üretme kültürünün gelişmeye devam ettiğini söyleyen Kırıştıoğlu, Doç. Dr. Beştepe’nin başarıları faaliyetlerini sürdürmesi temennisinde bulundu.