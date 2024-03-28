TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 25. haftasında oynanacak Bursa derbisinde Bursaspor İnfo Yatırım ile karşı karşıya gelecek. 29 Mart Cuma günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. haftasında Bursa derbisi heyecanı yaşanacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselme başarısı gösterse de Türkiye ligindeki son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan ve 9 galibiyet-15 mağlubiyetle play-off hattının gerisinde kalan TOFAŞ, bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligde son haftalara girilirken yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Rakibiyle ligin ilk yarısında oynadığı karşılaşmayı 91-85 kazanmayı başaran Mavi Yeşillilerde bu mücadele öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Serhan Kavut yönetimindeki Bursaspor İnfo Yatırım ise 10 galibiyet-14 mağlubiyetle ligde 10. sırada yer alıyor.

29 Mart Cuma günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. BeIN Sports 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Fatih Arslanoğlu, Çağrı Hekimoğlu ve Murat Ciner hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 7 Nisan Pazar günü saat 18.00’de sahasında Onvo Büyükçekmece ile yapacak. Mavi Yeşilliler, 3 Nisan Çarşamba günü ise İspanyol temsilcisi Lenovo Tenerife ile Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final serisini ilk maçına çıkacak. Santiago Martin Arena’daki maç Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak.