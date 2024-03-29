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Son çeyrek kıran kırana mücadeleye sahne oldu. Çeyreğin bitimine 5 dakika 33 saniye kala Bursaspor skoru 80-80’e getirdi. Karşılıklı sayıların ardından TOFAŞ Bursa derbisini 89-95 kazandı.

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde taraftarın desteği ile Bursaspor oyuna geri döndü. Aradaki farkı eriten ev sahibi ekip final periyoduna 68-71 girdi.

İkinci çeyrekte ritmini bulamayan yeşil beyazlı ekip oyuna hakimiyet kurmakta güçlük çekti. Soyunma odasına 39-51 konuk ekibin üstünlüğü ile gidildi.

TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda Bursaspor etkili olan TOFAŞ ekibi oldu. 14-24.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 25. Haftasında TOFAŞ, Bursaspor İnfo Yatırım’ı 89-95 mağlup etti. Duygu DOĞAN / BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 25. Haftasında Bursa derbisi heyecanı yaşandı.

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