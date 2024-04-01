Uluslararası Çocuk Kitapları Günü olan 2 Nisan’da oynanacak Anadolu Efes – Aliağa Petkimspor maçına kitap getirilerek karşılaşma ücretsiz izlenebilecek.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Efes Spor Kulübü ile Anadolu Vakfı’nın 2014 yılından bu yana birlikte düzenlediği ve bugüne kadar on binlerce ihtiyaç sahibi öğrencinin eğitim hayatlarına katkı sağlamak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Kütüphaneler Haftası kapsamında gerçekleştirilen “Bir Kitap da Sen Getir” kampanyası, yarın Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 18.00’de başlayacak Aliağa Petkimspor maçıyla 8.kez hayata geçirilecek.

2 NİSAN AYNI ZAMANDA “ULUSLARARASI ÇOCUK KİTAPLARI GÜNÜ”

Çocuklar için “Bir Kitap da Sen Getir” kampanyasının gerçekleşeceği ve maçın oynanacağı gün olan 2 Nisan, aynı zamanda “Uluslararası Çocuk Kitapları Günü. Kibritçi Kız, Karlar Kraliçesi gibi dünyaca ünlü özgün masalların yazarı Hans Christian Andersen'in doğum günü olan 2 Nisan, 1967 yılından bu yana, okuma sevgisini aşılamak ve çocuk kitaplarına dikkat çekmek amacıyla kutlanıyor.

KİTAP BAĞIŞI YAPAN BASKETBOLSEVERLER ALİAĞA PETKİMSPOR MAÇINI ÜCRETSİZ İZLEYEBİLECEK

Kampanyaya destek vermek isteyen gönüllüler, Aliağa Petkimspor maçı öncesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda oluşturulacak kitap bağış noktalarına karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan ilk ve ortaokul seviyesindeki kitapları bırakabilecek. Taraftarlar, getirecekleri kitaplar karşılığında Aliağa Petkimspor maçı için ücretsiz bilet alabilecekler. Anadolu Vakfı’nın gönüllü bursiyerleri de “Bir Kitap da Sen Getir” projesinin kampanya gönüllüleri olarak projeye destek olacak.

TOPLANAN KİTAPLAR İHTİYAÇ SAHİBİ OKULLARA GÖNDERİLECEK

Her yıl Kütüphaneler Haftası’nda başlayan “Bir Kitap da Sen Getir” kampanyası kapsamında eğitim destekçisi basketbolseverlerin bağışladığı kitaplar, tasnif sürecinin ardından Anadolu Vakfı’nın belirleyeceği ihtiyaç sahibi okullara gönderilecek.

Bugüne kadar Adana’dan Ağrı’ya, Kastamonu’dan Ankara’ya, Manisa’dan Şanlıurfa’ya kadar farklı illerdeki okullara kitap bağışı yapılması sağlanan kampanya kapsamında 2023 yılında toplanan kitaplar da deprem felaketinden etkilenen bölgelerdeki okullara destek olunmasını için gönderilmişti.