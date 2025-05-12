İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ilçede görev yapan 26 mahalle muhtarıyla kahvaltıda bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Samimi bir atmosferde geçen buluşmada muhtarların önerilerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Yıldız, belediye olarak her zaman iş birliği içinde olacaklarının altını çizdi.

Pelikan Kafe’de düzenlenen buluşmada muhtarlarla tek tek görüşen Başkan Yıldız, mahallelerden gelen talep ve önerileri dinledi. Muhtarlar, alt yapıdan, temizliğe, park ve yeşil alan ihtiyaçlarından sosyal destek taleplerine kadar pek çok konuyu Başkan Yıldız’a iletti. Ayrıca vatandaşlardan gelen istekleri de aktaran muhtarlara, Yıldız, her konu ile yakından ilgileneceğinin sözünü verdi.

Başkan Yıldız: “Talepleri çözmek için hızlı adımlar atacağız”

Başkan Yıldız, muhtarlardan gelen her konuyu büyük bir titizlikle tek tek not alarak, ilgili birimlerle hızla paylaşacaklarını belirtti. Taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşması adına gerekli adımları ivedilikle atacaklarını vurgulayan Yıldız, halkın taleplerine duyarlılıkla yaklaştıklarını ve etkin bir çözüm mekanizması oluşturduklarını ifade etti.

“Muhtarlarla birlikte daha etkili hizmet sunacağız”

Başkan Yıldız, yerel yönetim hizmetlerinin mahalle ölçeğinde daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi adına muhtarlarla güçlü ve sürekli bir iletişim içinde olacaklarını vurgulayarak, muhtarların, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını ve taleplerini en iyi şekilde temsil eden kişiler olduğunu belirti ve yönetim olarak bu süreçte onlara büyük önem verdiklerini kaydetti. Yıldız, “Vatandaşlarımızın taleplerine hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için muhtarlarımızla sürekli temas halinde olacağız. Mahallelerin ihtiyaçlarını daha kolay öğrenmek, çözüm süreçlerini hızlandırmak ve katılımcı yönetim anlayışını daha da güçlendirmek adına düzenli toplantılarımıza devam edeceğiz. Mahalle sakinlerimizin refahını artırmak, yaşadıkları sıkıntıları gidermek ve hizmetleri daha etkin hale getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.