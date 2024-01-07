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Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu (BEDFE) tarafından AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın katılımıyla 'birlik ve beraberlik' yemeği düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu (BEDFE)'nin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyona AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Ayhan Salman,Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç ve Mustafa Yavuz, AK Parti Erzurum Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Selami Altınok, AK PARTİ MKYK Üyesi ve Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen,BEDFE Genel Başkanı Bünyamin Savaş Albayrak ve önceki dönem BEDFE Genel Başkanı Ömer Ömeroğulları, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğluve vatandaşlar katıldı.

BEDFE Genel Başkanı Bünyamin Savaş Albayrak, Bursa’da yaşayan vatandaşların tamamına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Bursa’da çalınmadık kapı bırakmayacaklarını ifade eden Albayrak, “Bursa’da yaşayan her Erzurumlu’nun derdiyle dertlenecek ve hemşehrilerimizin zor günlerinde onların yanında olacağız. Erzurum kültürünü ve dadaşlık ruhunu Bursa’da yaşayan genç kuşaklara benimsetmek önemli. Bunun için süreç içerisinde kültürel etkinlikler, özel gün ve geceler organize ederekbirlik ve beraberlik ruhunu artırmayı hedefliyoruz. Öncelikli hedefimiz Bursalılık vurgumuzdur. Bursa’yı Erzurum’dan ayırmadan birlikte görmekteyiz. Bu kardeşliği sürdürerek, Bursa ve Erzurum’un ortak değerlerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Düzenlenen organizasyonun bir sivil toplum kuruluşu toplantısı ve yemeği olmanın yanında aynı zamanda Türkiye’nin önünü açan ve ihtiyaç duyduğunda her zaman arkasında durmuş iki şehrin birlikteliği olduğunun altını çizen AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, “Erzurum, Bursa, Uludağ, Palandöken birlikteliği bu. Bu iki şehir bir araya geldi mi dünyayı düşmanlarına dar eder, dostlarına ise cennet eder. Bizim tarihimiz de bunun örnekleriyle doludur. Allah’ın izniyle bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz ve Türkiye’nin önü açılacak. Türkiye’nin önü açıldıkça da bölgesinde ve bütün İslam aleminden, Türkiye’den beklenen hizmetleri sunma imkanı çok daha fazla artacaktır” dedi.

“BURSA’YA GÜÇ KATIYOR”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Erzurum insanının Bursa’ya değer kattığını belirterek, “Osmanlı’nın sembolü çınar ağacıdır. Bursa’da o çınar ağacının dalları gibi rengarenk bir şehir. Ülkemizin her türlü zenginliği Bursa’da bulunabilir. Ancak biliyoruz ki Erzurumlu hemşehrilerimiz, tercih noktasında en çok Bursa’yı seçmişlerdir. Gerçekten Erzurum insanı, Bursa’nın hem ekonomisine hem de kültür sanat hayatına güç ve katkı sağlamıştır. Daha güzel bir Bursa ve daha güzel bir Türkiye için beraber çalışacağız” diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, “Dadaş demek Anadolu gibi engin bir gönle sahip olmak demektir. Bu engin gönlün içerisinde vatanperverlik var. Bayrak sevdası var. Birlik ve beraberlik var. Muhabbet var. Samimiyet var, gayret var. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Dadaşların, Bursa’nın cemiyet hayatına, ekonomisine, sanat dünyasına, iş hayatına daha fazla katkı sağlamasını temenni ediyorum.” dedi.