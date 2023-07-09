Antik kentin amfitiyatrosunda Ayça Bingöl tarafından sahnelenen “Ben Anadolu” oyunu seyircilerden büyük alkış aldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, antik kentlerin gün yüzüne çıkarılması için desteklemelerde bulunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

2019 yılında aramızdan ayrılan Yıldız Kenter tarafından uzun yıllar sahnelenen oyun, bu kez Ayça Bingöl’ün yorumuyla seyirciyle buluştu. Oyunda ana tanrıça Kübele’den başlamak üzere antik çağlardan Kurtuluş Savaşı’na kadar uzanan, Anadolu’da yaşamış 16 farklı kadının yaşam öyküsü anlatılıyor.