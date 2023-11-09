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Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Bursa Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği’nin genel sekreter düzeyindeki yöneticilerine yönelik ‘Protokol Kuralları ve Kamuda Uygulama Alanları’ konusunda eğitim verildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurum içi personele yönelik periyodik olarak düzenlediği eğitim çalışmalarına Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (BESOB) de dahil etti.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından BESOB’un genel sekreter düzeyindeki yöneticilerine Protokol Kuralları ve Kamuda Uygulama Alanları konusunda eğitim verildi.

Eğitim programı öncesi konuşan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Veysi Tutkun, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın iktisadi ve içtimai yaşamda önemli bir yeri olduğunu hatırlattı. Ahilik kültürünün, ahlak ve geleneklerine uygun bir şekilde meslek üyelerinin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü, güveni ve sağduyuyu hakim kılmak gibi önemli bir misyonu olduğunu kaydeden Tutkun, Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim noktasında desteklerinin devam edeceğini bildirdi.

Protokol Kuralları ve Kamuda Uygulama Alanları konulu eğitimde sunum yapan Fatih Arslan, protokolün tanımı, önde gelim-öncelik hakkı, protokolün uygulama alanları, düzen, nezaket, saygı ve modern adabı muaşeret kuralları hakkında bilgiler verdi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, eğitim desteği nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.