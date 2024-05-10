Ünlü şovmen Beyaz, Yarına Şans Ver Kulübü ve Bursa Kükürtlü Lions Kulübü’nün ortak organizasyonuyla hastanelerin çocuk servislerine sınıf yapmak için Bursa’da sahneye çıktı. Beyaz, yıllardır halktan kazandığı sevgi ve şöhreti artık iyilik için kullanacağını söyledi.BURSA (İGFA) - ‘Yarına Işık Ol’ projesi için anlamlı bir işbirliğine imza atan Yarına Şans Ver (YASAV) ve Kükürtlü Lions Kulübü, ünlü şovmen Beyaz’ı yıllar sonra Bursalılarla buluşturdu.

Podyum Sanat Mahal’de gerçekleşen ve hastanelerin çocuk servislerine sınıf yapımı amacıyla düzenlenen gösteride Bursalılar tek bir koltuğu bile boş bırakmazken, Ece Uyanıklar moderatörlüğünde keyifli bir sohbet gerçekleştiren Beyaz, hayatına dair kesitler ve anılarıyla seyirciyi güldürdü. Gösterinin sonunda YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren ve Kükürtlü Lions Kulübü Başkanı Özleyiş Ardalı tarafından plaket ve anı hediyeleriyle ödüllendirilen Beyaz, her iki STK’ya da teşekkürlerini sundu.

İYİLİK İÇİN TÜRKİYE’Yİ DOLAŞIYOR

Artık sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak için sahneye çıkacağını söyleyen Beyazıt Öztürk, YASAV ve Kükürtlü Lions Kulübü’nün davetiyle Bursa’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Beyaz, “Yıllarca bu halk beni alkışlayıp, bugün olduğum noktaya getirdi. Şimdi halktan aldığımı geri verme zamanı. İnsanlara faydalı olmak için elimden geleni yapacağım. Hem böylece uzun yıllardır gidemediğim Türkiye’nin dört bir yanını dolaşıp insanlara dokunmak istiyorum...” dedi.

BAŞARIMIN SIRRI SAMİMİYET

Beyaz Show ile uzun yıllar ekranların zirvesinde kalan Beyaz, başarısının sırrını açıkladı. Ünlü şovmen, “Kariyerim boyunca Cem Yılmaz’ın benden daha komik, Yılmaz Erdoğan’ın benden daha yazar, Ata Demirer ile Şahan Gökbakar’ın benden daha iyi sinemacılar olduğunu kabul edip, kendime o zaman sen nesin diye sordum. Benim sırrım ise samimiyet. Bu özelliğim nedeniyle Beyaz Show’un yayın süresi boyunca seyirci beni evinden biri gibi gördü” şeklinde konuştu.

Bursa’daki gösterisinde çok merak edilen Beyaz Show’u yeniden yapıp yapmayacağı sorusunu da yanıtlayan Öztürk, kendisinin de yeniden ekranda olmak istediğini söyledi. Ancak çıtayı daha yukarı taşımak isteyen Beyaz, “Beyaz Show’u öyle güzel bir yerde bıraktım ki herkes programı güzel hatırlıyor. Eğer şimdi bunu yeniden yapacaksam içeriği daha da zenginleştirip daha iyisini yapmam gerekir. Yoksa aynı şeyi tekrar etmenin kimse için bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.