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Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusunu ilçede hâkim kılan Beylikdüzü Belediyesi, Cumhuriyet Resepsiyonu düzenledi.İSTANBUL (İGFA) -Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını ilçede gerçekleştirdiği etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlayan Beylikdüzü Belediyesi, Cumhuriyet Resepsiyonu düzenledi.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat ve Merkezi’ndeki resepsiyona Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, STK’lar, Kent Konseyi üyeleri ve meclis üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, vals gösterisi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıların da yer aldığı müzik dinletisiyle devam etti.

Konuşmasında Cumhuriyet’in kuruluş hikâyesini büyük bir gururla anlatan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bir asırlık çınarımız Türkiye Cumhuriyeti’nin hikâyesini, yani bizim hikayemizi yazmıştır. Bu memleket büyük acılarla, büyük emellerle, muazzam çabalarla kurulmuştur. Biz istiyoruz ki bizden sonraki nesiller de bu değerleri çok sevsin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize ortak bir gelecek kurma imkânı verdi ve o geleceğin içindeyiz bugün. Tam 100 yıl önce bölünmüşlük ve parçalanmışlığın bizi nasıl felaketlere sürüklediğini tarih bize öğretti. O yüzden diyoruz ki 100.yılında Yaşasın Cumhuriyet.Tarih sayfalarına yazılan kocaman bir hikâyedirCumhuriyet. Bu hikâyenin devamında bir milletin mutluluğu, çocuklarının kahkahası, gençlerinin yüksek hayalleri var. Bizler, Mustafa Kemal’in askerleri var oldukça bu hikâyeyi bitirmeye kimsenin gücü yetmez. Yapılacak çok iş, yürünecek çok yolumuz var. Bu hikâyede omuz omuza olduğunuz için teşekkürler. Gururla, ilk günkü heyecanla, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.