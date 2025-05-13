Bilecik, 3,4 milyar dolarlık üretim kapasitesi ve 137 farklı sanayi ürünüyle Türkiye ekonomisine katkısını artırarak sürdürüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Park Cam üretim tesislerinde düzenlenen 3. Fırın Ateşleme Töreni, Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, sanayi ve üretim gücünün önemine dikkat çekildi.

Yıllık 2 milyar adet cam ambalaj, kap ve şişe üretimiyle Türkiye’de cam piyasasının önemli bir bölümünü karşılayan Park Cam, yeni fırınla birlikte üretim kapasitesini yüzde 50 artırmayı hedefliyor. Bu hamle, sadece bölge ekonomisine değil, ülke genelinde sanayi ve ihracat kalemine de önemli katkı sağlayacak.

Vali Aygöl, törende yaptığı konuşmada sanayicilere teşekkür ederek, Bilecik’in üretim gücünün artarak devam edeceğini vurguladı.