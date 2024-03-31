Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri Belediyesince düzenlenen toplu iftar programında 5 bin kişi aynı sofrada iftar yaptı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Meydanı'nda düzenlenen iftar programında semazen gösterileri Hacivat ile Karagöz, Aşuk ile Maşuk gösterisinin yanı sıra Türk Tasavvuf Musikisi dinletisi gerçekleşti.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İYİ Parti ilçe Teşkilatı, MHP ilçe Teşkilatı ve diğer siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin yanı sıra ilçe halkı ve birçok davetli katıldı.

Programda konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Geleneksel Ramazan iftarımızı bugün de birlik beraberlik içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu akşam yoğun bir katılım var. Hemşehrilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar hayırlı ramazanlar diliyorum. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi bozmasın inşallah” dedi.