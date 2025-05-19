Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar Köyü, yüzyıllardır sürdürülen anlamlı bir geleneğe bu yıl da büyük bir coşkuyla ev sahipliği yaptı. Yağmur duası ve Hıdırellez Şenliği’nin bir arada gerçekleştirildiği etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri'nin Fırınlar Köyü'nde tarihi ve kültürel değeri yüksek olan özel günde, hem bereket dilekleri dualarla göğe yükseldi hem de birlik ve dayanışma ruhu adeta zirveye çıktı.

Yağmur Duası ve Hıdırellez Şenliği'ne Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, meclis üyeleri Mayir Küçük ve Ekrem Yunak, köy muhtarları, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Köy camiinde okunan mevlit ve ilçe müftüsünün yaptığı dualarla başlayan program, köy meydanındaki geleneksel yemek ikramıyla devam etti.

Davul-zurna eşliğinde oynanan halk oyunları ise etkinliğe neşe ve hareket kattı. Hem köyde yaşayanlar hem de gurbetteki Fıranlarlılar bu anlamlı günde bir araya gelerek özlem giderdi, kültürel bağlarını tazeledi.

Fıranlar Köyü Muhtarı Necip Keskin, bu günlerin dışarıda yaşayan köylülerimizin geri dönerek büyüklerini ziyaret etmelerine, gençlerin bir araya gelerek kaynaşmalarına vesile olduğunu belirterek, gelenekleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için var gücüyle çalıştıklarını söyledi. Muhtar Keskin, ayrıca organizasyona destek veren Bilecik Valisi Şefik Aygöl başta olmak üzere tüm protokol üyelerine, köy muhtarlarına ve katılım gösteren misafirlere teşekkürlerini iletti.