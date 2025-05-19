Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Beylikova’nın ihtiyaç ve beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. İlçe ziyaretinde Başkan Ünlüce’ye CHP İl Başkanı Talat Yalaz da eşlik etti. Ardından ilçe pazarını ziyaret eden Başkan Ünlüce, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Daha sonra ilçede düzenlenen yağmur duasına da katılan Ayşe Ünlüce, vatandaşlarla birlikte dua etti. Yağmur duasına CHP Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan da katıldı. Tarımsal üretimin ve kırsal kalkınmanın önemine dikkat çeken Başkan Ünlüce, “Kırsalda yüreklere dokunmak hem enerjimizi hem motivasyonumuzu artırıyor. Vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini kendilerinden dinlemek, takipçisi olmak için çarşıda, pazarda, kahvede, esnaf ziyaretlerinde, meydanlarda olmaya devam edeceğim. Bizleri bugün Beylikova Belediyesi'nde ve ilçemizde en güzel şekilde ağırlayan Beylikova Belediye Başkanımız Hakan Karabacak'a ve tüm Beylikovalılara teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyaret sırasında vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Başkan Ünlüce, Beylikova’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Hakan Karabacak ise desteklerinden dolayı Başkan Ünlüce’ye teşekkür ederek, ilçeye yönelik iş birliklerinin artarak süreceğini belirtti.

Başkan Ünlüce son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kurslarından (ESMEK) katılan kadınlarla ve ESMEK Oyun Evi’nden faydalanan çocukları da ziyaret etti.