Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları coşku ile başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediyesi’nin kardeş kenti Bosna Hersek Zavidoviçi’nin Belediye Başkanı Erna Merdiç Smailhodziç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Belediye Başkan Şadi Özdemir, “Bağımsızlığımız için başlatılan kurtuluş mücadelemizin 106. yılı kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi. Çağdaş ve demokratik ilkelerinden asla vazgeçmemek gerektiğine vurgu yapan Başkan Özdemir, “Bunu en çok da gençlerimizle başaracağız. Çünkü, Mustafa Kemal Atatürk, gençliğin, cumhuriyetin değerlerini sahipleneceğine yürekten inanmıştır” dedi.

Törende 19 Mayıs’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum günü olduğunu ifade eden CHP Bursa Milletvekili, PM Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, 19 Mayıs'ın ülkenin bağımsızlığını sağladığı gibi tüm devrimlerin de ilk adımı olduğunu ve her daim sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşaması için özellikle gençlerde Cumhuriyete sahip çıkma bilincinin oluşmasının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Konuşmalar sonrasında Nilüfer Gençlik Korosu mini bir konser verdi.