Sağlık Bakanlığı’nın "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında Pazaryeri Devlet Hastanesi personelince vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Obeziteyle mücadele amacıyla Türkiye genelinde başlatılan farkındalık çalışmaları Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde de hayata geçirildi. İlçe çarşı meydanında kurulan sağlık standı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Toplum sağlığı personelleri ve hemşireler tarafından yürütülen uygulamada, vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştirildi. Ölçüm sonrasında bireylere kişisel sağlık verileri hakkında bilgi verilirken, sağlıklı beslenme ve aktif yaşam tarzının önemi anlatıldı. Ayrıca karbonmonoksit ölçümleri de yapılarak sigaranın zararlı etkilerine dikkat çekildi.

Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi’nden Dr. Erim Berkin Eker yaptığı açıklamada, çalışmanın iki ay boyunca ilçenin farklı noktalarında devam edeceğini belirtti. Eker, giderek artan obeziteye karşı toplumsal farkındalık oluşturmak istedikelrini belirterek, insanlara beden kitle indeksleri hakkında bilgiler verdiklerini ve risk grubunda yer alan bireyleri Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında ölçüm yapılan her vatandaş, kişisel sağlık durumuyla ilgili bilinçlendirilirken, obezite ve hareketsiz yaşamın uzun vadede doğurabileceği ciddi sağlık risklerine karşı uyarıldı.

Sağlık standına gelen vatandaşlar da uygulamadan oldukça memnun kalırken, ekiplerin, önümüzdeki haftalarda da ilçe genelinde benzer etkinliklerle vatandaşları bilgilendirmeye ve ölçümler yapmaya devam edeceği öğrenildi.