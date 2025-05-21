Sağlık Bakanlığı’nın mevcut Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) yeni birimler ekleme planı, doktor ve sağlık çalışanlarının tepkisini çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası, yeni ASM’ler yerine geçici çözümlerin sorunları derinleştirdiğini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Sağlık Bakanlığı’nın mevcut ASM’lere yeni birimler ekleme girişimi, sağlık çalışanlarının tepkisine neden oldu.

İstanbul Üsküdar’daki Cumhuriyet ASM’de, fiziki koşullar yetersizken 5. birimin açılması planlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Dr. Ahmet Mehlepci, “11,5 metrekare alanda 4 hemşire çalışıyor, yeni birimle koşullar daha da zorlaşacak. Yoğunluk yüzde 20 artacak, 47,5 metrekare bekleme salonu bulaşıcı hastalık riskini artırıyor” diye konuştu.

“YENİ ASM’LER ŞART”

Dr. Mehlepci, Bakanlığın yeni ASM inşa etmek yerine geçici çözümlerle hareket ettiğini vurguladı. İstanbul’da birçok ASM'nin deprem öncesi, havasız ve derme çatma binalarda olduğunu belirten Dr. Mehlepci, hasta sayısını düşürmek için müstakil, depreme dayanıklı, kamu tarafından inşa edilmiş yeni ASM’lerin yapılması gerektiğini belirterek, "Bakanlığın söz verdiği 1000 ASM’yi göremedik. Bizler hem çalışanlar hem de hastalarımız için ASM’lerin müstakil, depreme dayanıklı ve kamu tarafından yapılmasını istiyoruz "dedi.