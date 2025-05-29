Bilecik’in 1299’daki fethinin 726. yıl dönümü, Bilecik Valiliği’nin düzenlediği programla coşkuyla kutlanacak. Osmanlı’nın kurucuları Osman Gazi ve Şeyh Edebali rahmetle anılacak.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Bilecik’in 1299’da Osman Gazi tarafından fethedilişinin 726. yıl dönümü 30 Mayıs 2025’te düzenlenecek törenle kutlanacak.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi ve manevi rehberi Şeyh Edebali’yi anma programı, Bilecik’in Osmanlı tarihindeki önemini vurgulayacak.

30 Mayıs’ta Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak kortej yürüyüşü, Edebali Külliyesi’ne ulaşacak. Burada Kur’an-ı Kerim tilaveti, konferanslar, kılıç kalkan gösterisi, fetih duası ve Mevlid-i Şerif icra edilecek. Bayrak ve toprak teslimi töreninin ardından, Orhan Gazi Camii’nde cuma namazı kılınacak ve ikramlar sunulacak.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, tüm halkı bu anlamlı programa davet ederek, Bilecik’in fethinin 726. yıl dönümünü ve Osmanlı’nın kurucularını anmaktan onur duyduklarını söyledi.