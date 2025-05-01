Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt ilçesinde yapımı hızla devam eden “Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı” projesini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Gençlere ve ailelere hitap edecek şekilde tasarlanan proje, bölgenin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Vali Aygöl, projenin yalnızca bir kamp alanı olmanın ötesinde, Türk kültürünü yaşatacak tematik bir yaşam alanı olduğunu vurguladı. “Bu proje yalnızca bir kamp alanı değil, aynı zamanda gençlerimizin kökleriyle bağ kuracağı bir yaşam alanı olacak,” diyen Aygöl, hem eğitim hem de doğayla iç içe aktivitelerin yer alacağı parkın, bölgedeki sosyal ve kültürel yapıyı güçlendireceğini ifade etti.

Projede, oba kültürünü yansıtan mimari unsurlar, açık hava etkinlik alanları, doğa yürüyüş parkurları ve gençlik kampı tesisleri gibi birçok bileşenin yer alacağı belirtildi. Çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde ve büyük bir titizlikle sürdüğü bildirildi.