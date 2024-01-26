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Vali Aygül, Türkiye’nin En Büyük "Kara Araçları Simülasyon Merkezi" ile 20 farklı kısımdan oluşan tek parkur hüviyetindeki "Güvenli Sürüş Eğitim Parkuru"na yakından incelme fırsatı buldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Jandarma Ulaştırma Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek İl Özel İdaresi'nin destekleriyle gerçekleştirilen projeleri inceledi. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Ulaştırma Merkez Komutanlığı'na iki önemli projeyle hizmet götürmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

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