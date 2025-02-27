Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan yeni hükümet konağı, vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Modern mimarisi ve geniş hizmet alanlarıyla dikkat çeken bina, ilçedeki kamu hizmetlerinin tek çatı altında toplanmasını sağladı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, yeni hükümet konağının hizmete girmesiyle birlikte ilçedeki kamu hizmetlerinin daha düzenli ve verimli hale geleceğini belirtti. “Vatandaşlarımızın devletle olan işlerini daha konforlu bir ortamda yapabilmesi için modern bir bina kazandırdık. Tüm kamu hizmetlerini tek birim altında toplayarak halkımıza kolaylık sağlıyoruz” dedi.

Modern ve Konforlu Hizmet Alanı

Yeni bina, geniş bekleme alanları, engelli dostu yapısı ve teknolojik altyapısı ile dikkat çekiyor. Tapu, nüfus, sosyal yardımlaşma, mal müdürlüğü gibi birçok birim, artık aynı çatı altında hizmet veriyor.

Pazaryeri ilçesi, yeni hükümet konağı ile birlikte kamu hizmetlerinde daha modern ve etkin bir döneme adım atmış oldu.

Vatandaşlar, artık tek bir merkezde işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde halledebilecek.