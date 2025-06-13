Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liseye Giriş Sınavı (LGS) nedeniyle otobüs seferlerinin saatlerinde düzenleme yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Geleceğimizin parlayan yıldızları, ülkemizin aydınlık yarınları olan gençlerimizin 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek LGS’ye ulaşımı için sefer saatlerimizde bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Bazı hatlarımıza ek seferler düzenlerken, bazılarının sefer saatleri yalnızca sınav gününde sınav saati olan 09.30'a uygun şekilde revize edilmiştir. Öğrencilerimiz revize edilen kalkış saatlerine SAKUS uygulaması ve www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden hareket saatlerine ulaşılabilecek. Sınava girecek olan her bir çocuğumuza zihin açıklığı ve başarılar diliyoruz" denildi.

15 Haziran Pazar günü sefer saatleri revize edilen hatlar:

1 nolu Sakaryapark-Küpçüler-Kuzey Terminal Hattı,

4 nolu Sakaryapark-Kampüs Hattı

12 nolu Yazlık-Kampüs-Esentepe Hattı

15 nolu Kampüs-Yeni Stadyum Hattı

18 nolu Zirai Aletler Sanayi-Adatıp Hastanesi-Yıldız Mahalle Hattı

19K nolu Sakaryapark-Hacıoğlu-Kampüs Hattı

21D nolu Unkapanı-İkizce Giriş-Karaman Hattı

21K nolu Karaman-Kampüs Hattı

26 nolu Demokrasi Meydanı-Kampüs Hattı