Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, 2021’de trafik kazasında hayatını kaybeden bekçi Kemal Badalov’un oğlu Bedel Kaan Badalov’un sünnet düğünü öncesi ailesini ziyaret ederek sevinçlerine ortak olurken, küçük Kaan’ın isteğiyle TOGG’lu kortej düzenlendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, 2021 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kemal Badalov’un oğlu Bedel Kaan Badalov’u sünnet düğünü öncesinde evinde ziyaret etti.

Ailenin özel gününde yanlarında olan Vali Sözer ve eşi, küçük Kaan ile yakından ilgilenerek ailenin sevincine ortak oldu.

Kaan Badalov’un isteği üzerine sünnet aracı olarak Bilecik Valiliği tarafından tahsis edilen TOGG süslenirken, kortejde Emniyet ve Jandarma ekipleri de yer aldı. Siren sesleriyle hareket eden konvoy, anlamlı ve duygusal görüntülere sahne oldu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Faik Oktay Sözer, “Görev arkadaşlarımızın geride bıraktıkları emanetleri, bizler için büyük bir sorumluluktur. Kaan’ın yüzündeki tebessüm bizlere umut ve gurur verdi” dedi. Bu anlamlı jest, hem aile hem de kentte takdirle karşılandı.