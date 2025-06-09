İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın 3. gününde Antalya Kemer yolunda meydana gelen ve 2 gencin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının ardından sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’dan Kemer istikametine seyir halindeki bir otomobilin, girilmez levhasına rağmen sağ şeritten sol şeride hatalı dönüş yapması ve aşırı hız ihlali, Kurban Bayramı’nın 3. gününde yürekleri dağlayan bir kazaya neden oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından videolu o anlara ilişkin görüntüleri de paylaştığı bilgilere göre, kazada motosiklet sürücüsü M.K. (20) ve yolcu konumundaki A.N.B. (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada otomobil ve diğer motosiklette bulunan 4 kişi ise yaralandı.

Kurban Bayramı’nın 3. günü (bugün) 2 ocağa daha maalesef ateş düştü.Otomobil, Antalya istikametinden Kemer’e seyir halindeyken girilmez levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istedi.Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi.… pic.twitter.com/64Kn8gGhhW— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 8, 2025

Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden gençlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, trafik güvenliğine dikkat çekti. “Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” vurgusu yapan Yerlikaya, sürücülere şu uyarılarda bulundu:

“Lütfen trafik kurallarına uyalım. Hatalı şerit değiştirmekten ve aşırı hızdan kaçınalım. Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım. Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir. Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım".