Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı dolayısıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının bayramını kutladı ve tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı münasebetiyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hastane personeliyle bir araya gelen Vali Sözer, sağlık çalışanlarının bayramını tebrik ederek, fedakâr ve özverili çalışmalarından ötürü teşekkürlerini sundu.

Ziyaret kapsamında hastane servislerini de gezen Sözer, tedavi gören hastalar ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilendi.

Hastaların bayramını kutlayan Vali Sözer, herkese 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek acil şifalar temennisinde bulundu.

Ziyaret, sağlık çalışanları ve hastalar tarafından memnuniyetle karşılandı.