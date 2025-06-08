2024’te Türkiye dahil 12 ülkede yapılan Tava-Tencere Kategorisi Tüketici Kullanım Alışkanlıkları Araştırması, Türklerin mutfakta geçirdiği zamanın ve pişirme kültürünün uluslararası düzeyde öne çıktığını ortaya koydu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de 18 yaş üstü bin kişinin katıldığı araştırma, Türk toplumunun mutfakla derin bağını ve sofistike pişirme alışkanlıklarını gözler önüne serdi.

Kasım-Aralık 2024’te gerçekleştirilen çalışma, Türkiye’nin evde yemek pişirme sıklığında Mısır ve Brezilya’dan sonra üçüncü sırada olduğunu gösterdi. Haftada beş saatten fazla mutfakta zaman geçiren Türk tüketicileri, 17’den fazla tava-tencere çeşidiyle Brezilya ve İtalya’yı geride bıraktı. Ayrıca, yüzde 44’ü şık ve modern ürünleri tercih ediyor.

TAVA-TENCEREYE BÜYÜK İLGİ

Araştırmaya göre, Türklerin yüzde 60’ı tava-tencere kategorisine yoğun ilgi gösteriyor; bunların yüzde 25’i “yemek pişirme tutkunu” olarak tanımlanıyor. Sağlıklı beslenme her yaşta ön planda; yüzde 80’i kilo yönetimi veya diyeti önemsiyor. Evde yemek yapma, ekonomik ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir alışkanlık olarak öne çıkıyor.

Satın alma kararlarında sağlamlık, uzun ömürlülük ve güvenli kullanım başı çekiyor. yüzde 39’u premium ürünlerin daha iyi pişirdiğine inanıyor, yüzde 38’i kaliteli bir ürüne daha fazla para ödemeye hazır. Uzun ömürlülük, tencere tercihlerinde birinci sırayı alırken, dayanıklı kaplama en çok aranan özellik.

İNOVASYON VE SET TERCİHİ ARTIYOR Seramik kaplamalı ürünler yükselişte; zamanlayıcılı, basınç kontrollü düdüklü tencereler ise hızlı pişirme ve besin değerini koruma açısından popüler. Çıkarılabilir saplı setler “üst segmente geçiş” olarak görülüyor; farklı boy ve işlevdeki setler tercih ediliyor. Büyük setlere yatırım yapmaya sıcak bakılıyor.

Z KUŞAĞI MUTFAKTAN UZAK

Z Kuşağı, dışarıda yemek yemeyi tercih ederek mutfağa mesafeli.

Temel ihtiyaçlara yönelik ürünlerle yetiniyorlar, ancak internetten tarif arama ve online alışverişte diğer kuşaklara göre daha aktif.

2016’da yüzde 8 olan online mutfak ürünü satın alma oranı, 2024’te yüzde 36’ya ulaştı.