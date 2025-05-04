Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin haftalık olağan encümen toplantısı, Genel Sekreter Burak Deste başkanlığında yeni encümen üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin encümen toplantısı, Nisan ayı meclis toplantısında seçilen yeni encümen üyelerinin katılımıyla Genel Sekreter Burak Deste başkanlığında yapıldı.

Toplantıya, encümen üyeleri Yenal Yıldırım, Onursal Sayın, Hasan Hüseyin Namver, Halil Erman Eryılmaz ve Fırat Honoz’un yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Adem Dorukan Duru, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Kara, Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Sidan, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Özcan Çetin ve ilgili birim personeli katıldı. Toplantıda, belediyenin çeşitli dairelerinden gelen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.