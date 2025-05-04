Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Beyşehir Kurucuova Mahallesi’ndeki Ecevitzade Kadı Mehmed Efendi Camii’nin açılışı gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Beyşehir Kurucuova Mahallesi’ndeki Ecevitzade Kadı Mehmed Efendi Camii’nin açılışına katılan Ecevitzade Kadı Mehmed Efendi’nin ikinci kuşak torunu Rüştü Ecevit, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın restorasyon çalışmaları için büyük emek verdiğini belirterek, teşekkür etti.

“1914 YILINDAN TARİHE NOT DÜŞMÜŞ BU ESERİN TEKRAR AYAĞA KALDIRILMASI HEPİMİZ İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da emekleri için önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yürüten AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek’e teşekkür ederek, “Tahir Başkanımız burada çok önemli bir başlangıç yapmış, biz sadece sonundaki noktayı koyduk. Hem bu caminin restorasyonunda hem de bölgemizde yapılan tüm işlerden dolayı önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız, Milletvekilimiz Tahir Akyürek beye tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerde yoğun bir gayret ve çaba içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Belki de bunun en güzel örneklerinden birisi bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Ecevitzade Kadı Mehmed Efendi Camii. Fotoğraflarını görmüştüm ama yakından daha etkileyici, mimari bir eser olarak tarihimize not düşmüş bir yapıyı baştan sona restore ederek açmak da bizlere nasip oldu. Bundan ne kadar mutluluk, gurur duysak azdır. Ecevit ailesinin de geçmişten gelen kültürüne sahip çıkarak bu restorasyonun yapılmasında gösterdiği gayret, açılışta yaptığı organizasyon için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 1914 yılından tarihe not düşmüş bu eserin tekrar ayağa kaldırılması hepimiz için çok kıymetli. Çok önemli bir restorasyon yürütüldü, adeta baştan aşağı yenilenmiş oldu. Başta İl Müftümüz olmak üzere Diyanet camiasına da teşekkür ediyorum. Beyşehir’de bütün işleri birlikte yaptığımız Adil Bayındır Başkanımıza, Başkan vekilimize, Kahraman başkanımıza, bugün bizi yalnız bırakmayan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla çalışamaya devam ettiklerini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Beyşehir Kurucuova Mahallesi’ndeki Ecevitzade Kadı Mehmed Efendi Camii’nin açılışına Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Beyşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Kahraman Şanal ve Beyşehirliler katıldı.