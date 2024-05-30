Resmi Gazete'de yayımlanan ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yapılması planlanan arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmeti için Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve DSİ yetkililerininde katıldığı bilgilendirme toplantısı yapıldı.Bilecik Life / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde köy ve mahalle muhtarlarına toplulaştırma hakkında bilgiler veren Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ilçe kırsalında DSİ ekiplerince toprak toplulaştırma konusunda bilgilendirme ve eğitim yapılacağını belirtti.

Toprak toplulaştırma konusunda bilgiler verilen toplantıda köy muhtarları Vali Aygöl’e toplulaştırma hakkında istek ve taleplerini iletirken Vali Aygöl muhtarların sorularına tek tek cevapladı.

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı İbrahim Burak Yeşiloğlu’da toplantıda arazi toplulaştırması konusunda mahalle ve köy muhtarlarını bilgilendirdi. Gerçekleşen toplantıya Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in yanı sıra Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı İbrahim Burak Yeşiloğlu, DSİ 3 Bölge Müdürü Kağan Şan, Bilecik DSİ 33. Şube Müdürü Mustafa Şimşek muhtarlar katıldı.

Vali Aygöl Pazaryeri ilçesinde yapılması planlanan toplulaştırma hakkında her detayı anlattı.