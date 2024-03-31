Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl Bilecik Huzurevi’nde 1001 No’lu sandıkta oylarını kullandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl oy verdikten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Bilecik’te de demokrasi şöleni olarak tabir edilen yerel seçimleri icra ettiklerini belirten Vali Aygöl, "İl, ilçe merkezleri ve köylerde 168.656 seçmenimizin oy kullanacağı 703 sandığımızda oy verme işlemi başladı ve sorunsuz olarak devam ediyor. Seçim güvenliği için 1400 Emniyet ve Jandarma personelimiz görevinin başında. Bizler de tüm süreci yakından takip ediyoruz. 2024 yerel seçimlerimiz vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.