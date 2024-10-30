Çayırova Belediyesi’den Cumhuriyet Bayramı’nda muhteşem konser. Bilgievlerindeki öğretmenler, veliler ve öğrencilerden oluşan koronun seslendirdiği şarkılar ilgiyle dinlendi.KOCAEL (İGFA) -Çayırova’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları muhteşem bir konserle taçlandı. Çayırova Belediyesi’nin Bilgievleri’nde eğitim veren öğretmenler, kursiyer veliler ve minik öğrencilerden oluşan Bilgievi Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bir konser verdi. Konser programını Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Çayırovalı yerinde takip etti. Konser öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Burada Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamak adına buluştuk. Nice yüzlerce yılı kutlamayı inşallah rabbim bizlere nasip eder. Bu vesile ile başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bütün ecdadımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. İyi ki Cumhuriyetimizi bize kazandırdılar. İyi ki bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak varız ve sonsuza kadar var olacağız. Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak için çalışacağız. 101 yıldır Büyük Atatürk’ümüzün hedeflediği doğrultuda bu yolu yürümeye devam ediyoruz.

“EN GÜZEL ÖRNEĞİ”

Çocuklarımızın milli ve manevi değerler çerçevesinde yetişmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada da bunun en güzel örneği olarak koromuz yer alıyor. Çayırovalı müzik sevdalılarımızın oluşturduğu koroyu hep birlikte izleyeceğiz” dedi. Başkan Çiftçi günün anısına koro şefi Erkan Kamil Yüksel’e çiçek takdim etti. Ayrıca Bilgievlerinde eğitim gören kursiyerler, elleriyle diktikleri Türk Bayrağı’nı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye hediye etti.

KONSER RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU

Konuşmaların ardından Bilgievi Korosu, hazırladıkları en güzel şarkıları seslendirdi. Çayırovalıların büyük bir ilgiyle izlediği konser renkli anlara sahne oldu. Başkan Çiftçi ve Çayırovalılar şarkılara hep birlikte eşlik ederken, Cumhuriyet Bayramı’na özel gerçekleştirilen konserde bayraklar hep birlikte sallandı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve protokol üyeleri günün sonunda Çayırova Belediyesi Bilgievi Korosu’yla hatıra fotoğrafı çektirdi.