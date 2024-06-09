Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, TÜBİTAK ve Fatih Belediyesinin Bilim Fatih’te gerçekleştirdiği “Uzay Yolculuğumuz Devam Ediyor” etkinliği katılımcılardan yoğun ilgi gördü.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin uzay programı kapsamında, yörünge altı araştırma uçuşunu gerçekleştiren ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in uçuşunun da canlı yayınla izlendiği programda katılımcılar bilim atölyelerinde birbirinden eğlenceli aktivitelere katıldı.

Takımyıldız Küpü Atölyesinde katılımcılar, takımyıldızların özelliklerini, farklı kültürlerdeki yansımalarını ve günümüz dünyasındaki etkilerini bilimsel bir çerçevede inceledi. Çocuklar roketimi üflüyorum etkinliği ile roketlerin çalışma prensiplerini inceleyip, kendi roketlerini boyadı. Ardından da havanın gücü ile hareket eden bir roket tasarladı.

Kağıt devre atölyesinde katılımcılar basit devre kurmayı öğrendi. Kağıt devrelerini kurarak roketlerini led ile ışıklandırdılar ve roketlerin enerji dönüşümlerini keşfedip kendi elektronik devrelerini tasarladılar. Bilim Atölyelerinde birbirinden eğlenceli etkinlikler bittikten sonra katılımcılara eşsiz bir gözlem deneyimi yaşatıldı. Teleskop etrafında toplanan gençlere güneşin zararlı etkileri hakkında bilgi verildi, gözlem esnasında güneş lekeleri gösterilip, etkileri açıklandı.

Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in görevini izleyen çocuklar, çeşitli etkinliklerle uzay hakkındaki bilgilerini geliştirme imkanı buldu.