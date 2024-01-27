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Enerjisa Üretim, Manisa’nın Akhisar ilçesinde deneyim üzerine kurgulanan Bilim ve Enerji Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Enerjisa Üretim, Manisa’nın Akhisar ilçesinde deneyim üzerine kurgulanan Bilim ve Enerji Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi. Akhisar Belediyesi ve Tales Matematik Müzesi iş birliğiyle hayata geçirilen ve halka açık bir alana kurulu olan park, toplam 28 farklı materyalden oluşuyor. Bilim ve Enerji Parkı deneyim temelli bir yapıya sahip olma özelliğini de taşıyor. Her bir materyal, konu anlatımlı açıklayıcı tanıtım levhalarıyla desteklenirken ayrıca QR kodlar aracılığıyla parkın içeriklerine daha detaylı bir şekilde de erişilebiliyor. Bu sayede, öğrencilere ve ziyaretçilere teorik bilginin pratikte deneyimlenmesi fırsatı sunuluyor.

Türkiye’de ikincisi açılan Bilim ve Enerji Parkı'nın yanı sıra, aynı alanda çocuk oyun parkı da bulunan ve toplamda 600 metrekarelik alana sahip park, halkın kullanımına sunuluyor.

Enerjisa Üretim, Bilim ve Enerji Parkı'nın yanı sıra çocukların ve yetişkinlerin keyifli vakit geçirebileceği oyun parkı, basketbol sahası ve yeşil alanlarıyla Akhisar ilçesine değer katmayı hedefliyor. Bilim ve Enerji Parkı projesiyle bölgede eğitim, bilim ve enerji alanlarını bir araya getirerek toplumun bilinçlenmesine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale; "Enerjisa Üretim olarak, attığımız her adımda ‘Bizimle Değişir’ söylemimizde olduğu gibi yarınların sorumluluğuyla hareket ediyor hem çalışanlarımızı hem de sosyal etki alanındaki herkes ve her şey için daha iyisini sağlama anlayışını benimsiyoruz. Ülkemize ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak bizlerin birinci önceliği. Akhisar Bilim ve Enerji Parkı, çocukların ve gençlerin enerji konusunda bilinçlenmelerine ve geleceğin enerji uzmanları olarak yetişmelerine katkı sağlayacak. Parkın halka açık olması ise hem eğitim hem de spor faaliyetleri açısından bölge halkı için önemli bir yatırım. Daha önce Adana Kozan’da başladığımız bu projenin ikincisini Manisa Akhisar’da hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Enerjisa Üretim olarak faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’nin diğer noktalarında da bu projeyi uygulamak ve geliştirmek istiyoruz. Bu kapsamda projenin üçüncü ayağını Çanakkale’nin Kepez ilçesinde gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.