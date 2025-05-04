Bilirkişilik Yönetmeliği’nde değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu değişiklikler kapsamında eğitimler 15 Mayıs’ta başlıyor, performans sistemi geliyor.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilirkişilik Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Yeni düzenlemeyle, bilirkişilik temel eğitimleri Adalet Bakanlığı’nın izniyle üniversiteler, Türkiye Adalet Akademisi veya kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşları tarafından verileceği bildirildi. Bu kapsamda Bilirkişilik Temel Eğitim Kitabı da güncellendi.

Bakan Tunç, sosyal medya hersabından yaptığı paylaşımda, bilirkişilerin daha nitelikli hale gelmesi için performans sisteminin getirilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını, bu nedenle 3 yıldır açılamayan eğitimlerin 15 Mayıs 2025’te yeniden başlayacağını duyurdu.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1918917497681559642

İlgili kurumların eğitim başvuruları alınmaya başlandığını belirten Bakan Tunç, “Bilirkişilik kurumunu güçlendirmeye, yargılama faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.