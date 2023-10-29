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Bingöl'de Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Valilik tarafından bisiklet turu düzenlendi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’de Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında Valilik tarafından bisiklet turu düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başlayan bisiklet turu, Valilik önünde sona erdi ve 150’ye yakın bisiklet tutkunu ve yetkilinin katılımıyla gerçekleşti.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama şerefine nail olduklarını belirterek, "Bu özel yıl içerisinde, Bingöl’e yakışır bir şekilde çeşitli etkinliklerle bu kutlamayı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu etkinliklerden biri de bisiklet turu oldu. Tur, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden başlayarak Çapakçur Köprüsü, Kültür Caddesi, Hacı Hıdır Camii ve ardından Genç Caddesi üzerinden Valilik binası önünde sona erdi. Bu etkinliğe, İl Özel İdaresi’nden idari yetkililerin yanı sıra kamusal kurumlar ve Bingöl halkı da katıldı. Tur oldukça keyifliydi ve katkıları için yöneticilere, katılımcılara ve Bingöl halkına teşekkür ediyorum. Hafta sonları veya tatil günlerinde daha fazla katılımın olması, bu tür etkinliklerin daha da faydalı hale gelmesine katkı sağlayabilir. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum" dedi.