Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki koruma ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler için KEP adresi bildirimini zorunlu hale getirdi. Uygulama ile sektördeki resmi iletişimin elektronik ortamda hızlı, yasal ve hukuki olarak geçerli bir şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.ANKARA (İGFA) - Kayıtlı Elektronik Posta’nın (KEP) Türkiye’deki kullanım alanları her geçen gün genişlemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkemizde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri sektöründeki firmalar için KEP adresi bildirimini zorunlu hale getirdi. Uygulama ile Bakanlık ve firmalar arasındaki resmi iletişimin elektronik ortamda hızlı, yasal ve hukuki olarak geçerli bir şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor. Operasyonel güç ve zaman gerektiren birçok iş ve işlemin elektronik ortam üzerinden kolayca gerçekleştirildiği KEP sistemi ile bitki koruma sektöründe faaliyet gösteren firmalar resmi iletişim süreçlerini dijitalleştirebilecek. Kullanıcı kimliğini doğrulayan ve veri bütünlüğünü tam koruma altına alan KEP sistemi, bitki koruma sektöründeki firmalara güvenli elektronik iletişim fırsatı sunacak. Resmî iletişimde kâğıt kullanımını sıfıra indirerek firmalara çevre dostu bir yaklaşım sunan KEP uygulamasıyla sektörün sürdürülebilirliğine de katkı sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, KEP sisteminin kullanımı her geçen gün artıyor ve bu hususta devlet kurumlarının çalışmaları oldukça kıymetli olduğunu belirterek, "Bakanlıklar seviyesinde KEP zorunluluğunu esas alan yeni düzenlemelerin getirilmesi, pazarın büyüme potansiyeli açısından çok önemli. Özellikle son yıllarda devlet makamları tarafından düzenlenen yönetmeliklerle birçok sektörde KEP kullanımı zorunlu hale geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bitki koruma sektöründeki firmalara KEP zorunluluğunun getirilmesi, KEP’in resmi iletişimdeki önemini bir kez daha göstermiş oldu. Bu uygulama ile bakanlık ve firmalar arasındaki resmi işlemler hız kazanacak, taraflar arasında zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanacak. Çünkü hepimizin bildiği gibi; kargo, lojistik, kâğıt kullanımı gibi araçlara ihtiyaç duyan geleneksel iletişim yöntemleri ciddi bir maliyete sebep olurken, oluşturdukları karbon salınımı sebebiyle doğayı da olumsuz etkiliyor. KEP kullanımı ise bu sorunları tamamen ortadan kaldırıyor. Üstelik dünyamızın geleceği için de çevre dostu bir yaklaşım sunuyor" diye konuştu.