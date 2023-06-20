Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimine yönelik destek ve projelerini çeşitlendirerek artırıyor. Bu kapsamda ülke çapında öne çıkan Kayseri’deki Kadın Kooperatifleri’ne bir destek de Büyükşehir bünyesindeki KAYMEK e-38 sanal ticaret platformu ile KAYMEK Satış Ofisleri’nden geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesinde hizmet veren internetten sanal ticaret platformu e-38 ile T.C. Kayseri Valiliği Kayseri Kadın Kooperatifleri arasında Kadın Girişimciler Tarafından Üretilen El Sanatı Ürünlerinin Satışa Sunulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü’nün imzalanması ile kadın girişimcilere destekler tüm hızıyla sürecek.

KADIN KOOPERATİFLERİNDE ÜRETİLEN EL EMEĞİ ÜRÜNLER E-38’DE VE SATIŞ OFİSLERİNDE SATILACAK

T.C. Kayseri Valiliği nezdinde ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar ile ekonomik faaliyetler kapsamında yer alan mal ve hizmet üretimi ile bunların pazarlanmasına yönelik ihtiyaçları karşılamak, girişimleri desteklemek için kurulan Kadın Kooperatiflerine üye kadın girişimciler tarafından üretilen el sanatı ürünlerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. e-38 satış platformu ve satış ofisleri tarafından satışa sunularak kadınların Kayseri ekonomisine aktif katılımı sağlanacak.

İMZALANACAK PROTOKOL İLE KADINLARA, AİLELERİNE, ŞEHRE VE ÜLKEYE EKONOMİK KATKI

İmzalanacak protokol neticesinde Kayseri Kadın Kooperatifleri, KAYMEK A.Ş. e-38 satış platformu ve KAYMEK Satış Ofisleri tarafından satışa sunulacak el sanatı ürünleri konsinye satış sözleşmesi koşullarına uygun olarak teslimini ve satışa sunularak stoğu biten el sanatı ürünlerin teminini sağlayacak. KAYMEK A.Ş. Kayseri Kadın Kooperatifleri’nden gelen ürünleri, “Siz Üretin Biz e-38 ile Kazanca Dönüştürelim” projesi kapsamında www.e38.com.tr satış platformundan ve KAYMEK Satış Ofisleri’nden satışa sunularak özelde kadınların ve ailelerin ekonomilerine, genelde ise şehir ve ülke ekonomisine katkı sunacak.

BÜYÜKKILIÇ VE ÇİÇEK’TEN AÇILIŞI YAPILAN FUARDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNE İMZA

Kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmak amacıyla Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçe belediyesi, kaymakamlıkların el birliğiyle kadın kooperatifleri için seferberlik başlatılarak Dünya Ticaret Merkezi’nde Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı açılışı yapıldı. Fuarda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK adına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile Kayseri Kadın Kooperatifleri’nden gelen ürünler, “Siz Üretin Biz e-38 ile Kazanca Dönüştürelim” projesi kapsamında www.e38.com.tr satış platformundan ve KAYMEK Satış Ofisleri’nden satışa sunulacak.