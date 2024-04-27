Kayseri’nin güney batısında bulunan ulusal öneme sahip sulak alan olan Hürmetçi Sazlığı, sazlıklar ve ıslak çayırlar gibi zengin ekosistemleri barındırıyor. Hürmetçi Sazlığı’nın turizme kazandırılması için çalıştay düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2023 Yılı Kırsal Kalkınma ve Turizm Teknik Destek Programı kapsamında başlatılan ve Kayseri Hacılar Kaymakamlığı tarafından yürütülen proje, Kapadokya Üniversitesi’nin de eylem planı ile danışmanlık desteği verdiği "Hürmetçi Sazlığını Turizme Kazandırma Eylem Planı" projesi çalıştay toplantısı gerçekleştirildi.

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu’nun başkanlığını yaptığı toplantıya, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Kapadokya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bilgehan Gülcan ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer katıldı.

Toplantıda konuşan Kapadokya Üniversitesi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, “Türkiye turizmde başarılı bir performans sergiliyor. 2022 yılında turizmde dünya üçüncüsü olduk. 2024 yılında 60 milyar dolar ve 60 milyon turist hedefimiz var. 2028 yılı hedefimiz ise 100 milyar dolarlık turizm geliri elde etmektir. Bu kapsamda ulusal vizyonumuzu Hürmetçi Sazlığı'na da yansıtmayı hedefliyoruz. Hürmetçi Sazlığı'nı turizme açmak adına 81 vilayette 81 destinasyon yapma projesinde Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nı da önemli bir başlık yapmak için çalışma yürütüyoruz.” dedi.

Daha sonra söz alan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem, “Oran Kalkınma Ajansı olarak danışmanlık desteği verdiğimiz bir proje ile Hürmetçi Sazlığı'nın turizme kazandırılması üzerine bir araştırma strateji geliştirme ve eylem planı geliştirme süreci yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise yaptığı konuşmada, “Bu projede muradımız, sahada neler yapılabilir, öncelikle biz bu alanı Kayseri’ye nasıl tanıtırız, Türkiye’de tanımını nasıl artırırız. Aynı zamanda turizmi canlandırırken tarımla ilgili buradaki vatandaşlarımızın farklı endişe ve kaygılarını nasıl bertaraf edebiliriz. Çünkü bir taraftan turizm, bir taraftan tarım. Hürmetçimizde ve Karpuzsekimizde iç içe geçmiş durumda. Bugün burada özel sektörün bir alanında bir aradayız. İnşallah bizim de yerel yönetim olarak hem turizmin hem de tarımın yanında olduğumuzu gösteren yapılarımızda bu yörelerimizde mevcut. 5 yıl öncede bu işleri konuştuk ama katettiğimiz mesafeyi yeterli görmüyoruz. Daha çok mesafe katetecek güçteyiz. Tüm paydaşlarımızın da burada bulunması beni ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah bir sonraki toplantıda birçok adımı da atmış oluruz. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ise yaptığı konuşmada, “Burada günden güne yapılan işleri, buranın kalkınması gelişmesi gördükçe, burada yapılan hizmetleri gördükçe, bizler de daha fazla hizmet etme noktasında daha gayretkar görüyoruz. Tabi bunlarla yetinmeyeceğiz. Şüphesiz Hürmetçi her şeyin en iyisinin daha iyisini hak ediyor. Kayseri gibi bir memlekette böyle bir yerin Erciyes’in gölgesinde kalmasına gönlümüz elvermiyor. Erciyes artık dünya çapında bir marka. Hürmetçi’yi biz en azından ulusal seviyeye taşıma gayreti içerisindeyiz. Bu yüzden burada yaptığımız eylem planı toplantısı şu açıdan önemli. Her işi uzmanına bırakmak önemli, tabiri caizse. Burada üniversitemiz bir süredir çalışıyor. Burada katılımcıların istek arzularını dinlemek için buradayız. Kimlerin neler yapabileceğini konuşacağız. Bunları masaya yatıracağız. Yapılan istişareler ve çalışmalar bir tutanak ve bir sonuç belgesi haline getirilecek. İşin sonunda Hürmetçi’ye bir turizm eylem planı kazandırmış olacağız. Türkiye’den, Avrupa’dan, Amerika’dan, dünyanın birçok yerinden buraya gelenler var, biz en azından Hürmetçi'nin ulusal seviyeye taşınması için buradayız. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantıda, Prof. Dr. Bilgehan Gülcan “Hürmetçi Sazlığını Turizme Kazandırma Eylem Planı Danışmanlığı” ile ilgili, Doç. Dr. Leila Akbarishahabi “Alan Tanıtımı” ile ilgili, Ornitolog İlker Özbahar ise “Kuş Gözlem Turizmi” ile ilgili detay bilgileri paylaştığı birer sunum gerçekleştirdi.

Kayseri’nin güney batısında bulunan ve sazlıklar, ıslak çayırlar gibi zengin ekosistemleri barındıran ve ulusal öneme sahip sulak alan olan Hürmetçi Sazlığı, bölgenin doğal yaşam özelliklerinden dolayı da her yıl birçok yerli ve yabancı kuş ve kelebek gözlemcisi, bilim adamı ve doğasever tarafından ziyaret ediyor. Kapadokya ve Erciyes gibi popüler turistik destinasyonlara yakınlığıyla dikkat çeken sazlık, sürdürülebilir turizm standartlarına uygun bir şekilde bölge ekonomisine kazandırılacak.