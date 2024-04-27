Kayseri Kocasinan Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği ‘Çocuk Şenliği’, büyük yankı uyandırdı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Kocasinan'da 3 gün süren etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlenirken büyükler de hoşça vakit geçirdi. Etkinliğin son gününde de çocuklarla bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Çocuk gülerse dünya güler’ anlayışıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Bütün gayretimiz; çocuklarımızın daha iyi bir Kocasinan ve daha güzel bir Kayseri’de yaşamaları içindir” dedi.

Çocuk Şenliği’nin son gününde etkinlik alanını ziyaret edip, çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin sosyal hayatını renklendirmeye devam ettiklerine dikkat çekerek, “Çocuklarımızın yüzü gülsün, mahalleler şenlensin ve sokaklar, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle olsun diye çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bütün projeler ve çalışmalarda geleceğimizin teminatı evlatlarımıza daha güzel bir Kocasinan bırakmak içindir. Daha güzel yarınlar için projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Folklor gösterileri, müzik-koro, çocuk tiyatrosu, Hacivat – Karagöz, palyaço, oyun grupları olmak üzere çeşitli gösterilerin yer aldığı ve 3 gün süren ‘Çocuk Şenliği’nde çocuklar, keyifli vakit geçirdi. Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Kocasinanlı çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte, Kayserililer gün boyu bayram coşkusu yaşadı.