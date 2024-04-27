Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın önemli projelerinden Sporcu Fabrikası’nın bir parçası olan Talasgücü Belediyespor altyapı takımları, elde ettikleri başarılarla göğüsleri kabartmaya devam ediyorMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talasgücü Belediyespor’un U14 takımı Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atarken 3 altyapı takımı Kayseri şampiyonu, 2 takımı ise grup birincisi olarak başarılı bir sezon geçirdi.

Geçen yıl A takımı tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’den TFF 3. Lige çıkarak büyük bir başarıya imza atan Talasgücü Belediyespor’da alt yaş kategorilerinde de şampiyonlukların arkası kesilmiyor.

Başkan Yalçın’ın özel olarak ilgilendiği sporcu fabrikası projesi yeni başarılarla devam ederken, sarı lacivertli ekibin U14, U16 ve U18 takımları Kayseri şampiyonu olarak zirveye çıktı. U15 ve U17 takımları da grup birinciliği elde etti.

U14 TÜRKİYE ŞAMPİYONU

U14 takımı geçtiğimiz günlerde Bolu’da oynan dörtlü finalin ardından İstanbul Kartalspor’u 3-1 yenerek Türkiye şampiyonu olmuş, Başkan Yalçın şampiyon takımı gece yarısı karşılayarak tebrik etmişti.

U16 takımı ise grubunu birinci tamamlayarak Kayseri şampiyonluğunu kazanırken, U18 takımı da geçen yılın U17 Türkiye şampiyonu olan Elazığ İl Özel İdarespor’u 1-0 mağlup ederek Sivas grubunda finale kaldı.

Her kademede adından söz ettiren Talasgücü’nün U11, U12 ve U13 takımları da önümüzdeki hafta oynanacak ilk kademe maçlarına hazırlanırken, gruplarını birincilikle tamamlayan U15 ile U17 takımları ise Kayseri şampiyonluğu için gelecek hafta oynanacak maçları bekliyor.

BAŞKAN YALÇIN’DAN KUTLAMA

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, “Gençlere yapmış olduğumuz yatırımın karşılığını toplamaya devam ediyoruz. Yüz ağartan projelerimiz arasında Sporcu Fabrikası vardı. Bunun bir parçası olan Talasgücü Belediyesporumuzun altyapısı adeta Şampiyonluk Fabrikası oldu. A takımımız Bölgesel Amatör Lig’de şampiyon olarak 3. Lig’e yükselme başarısını elde ederek gençlerimize örnek oldu. U14 takımımız Türkiye şampiyonu oldu. Diğer yaş gruplarında da hem il hem bölge şampiyonluklarımız arka arkaya geliyor. Her kademedeki şampiyonluklarda emeği olan hem sporcu kardeşlerimize hem de teknik heyetimize teşekkür ediyor, gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum.” diye konuştu.