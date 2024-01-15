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Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Kadın Danışma Merkezi, şiddete maruz kalan ya da kalma riski bulunan kadınlara yönelik sosyal, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmeti veriyor.MUĞLA (İGFA) - İki klinik psikolog, bir uzman psikolojik danışman, bir avukat, sosyolog ve diyetisyen ile beş idari personelin görev yaptığı Kadın Danışma Merkezi, danışanlara sosyal, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmeti veriyor.

Danışma merkezinde bulunan diyetisyen tarafından ihtiyaca yönelik beslenme programı hazırlanırken danışanların detaylı vücut analizi yapılıyor. Anne çocuk beslenmesi, kronik rahatsızlıklar, metabolizma hastalıkları, yeme bozuklukları konusunda da hizmet veriliyor. Danışma merkezinde ergen ve kadın danışanlara yönelik psikolojik danışmanlık, ebeveyn danışmanlığı, engelli yakınlarına psikolojik destek de sağlanıyor.

Kadın Danışma Merkezine gelen danışanlara 6284 Sayılı Kanun ve hakları konusunda bilgilendirme yapılıp konu ile ilgili broşür ve el kitapçıkları veriliyor. Danışanların kendisi veya başkasının şiddete uğrama durumunda kullanılabilmesi için KADES telefon uygulaması indirilip kayıt oluşturulmasına yardımcı olunuyor.

Vatandaşlar, 444 31 63’ten Kadın Danışma Merkezi çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir.