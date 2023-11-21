Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, prömiyerini yaptığı “Limonata” adlı romantik komedi türündeki oyunu ile seyircilere keyifli dakikalar yaşattı. Gerek oyuncuların performansları gerekse konusu ile katılımcılar bol kahkaha ve alkışlarla dolu iki saat geçirdiler.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) 2023 – 2024 tiyatro sezonunu, Levent Tülek’in yazıp, Ali Şahin’in yönettiği, müziklerini Feridun Düzağaç’ın yaptığı Limonata oyunu ile Nurol Kültür Merkezi Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi’nde açtı.

Duygu Şen Benveniste, Barış Hayta, Yerkan Kahraman’ın rol aldığı romantik komedi türündeki oyunun prömiyerine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu katılırken Bodrumlu tiyatro severler salonu doldurdu. Oyunun bitiminde ise seyirciler dakikalarca fuayede ve kültür merkezinin önünde oyun ve oyunculuklarla ilgili keyifli sohbetler etti.

Oyunun ikinci bir duyuruya kadar her cuma akşamı saat 20.00’de seyirciyle buluşması bekleniyor.

Oyunun sonunda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, oyunculara çiçek vererek, “Bu birliktelikte tamamen gönül birlikteliğini görüyorsunuz. Bizim kadromuzda olan ya da olmayan birçok insan var bu sahnede ve zaten güzel şeyler böyle birlikteliklerle gönülden, yürekten ve kalpten olursa iyi bir iş ortaya çıkıyor. Bugün; büyük bir merakla beklediğimiz bir oyundu bizim için de. Geçtiğimiz sezon tabii bir ara verdikten sonra, tiyatroda bazı fiziksel veya organizasyon değişiklikleri oldu ve arkadaşlarımız da büyük bir gayretle bugüne hazırlandılar. Tabii ki zorluklar içerisinde, çok da kolay değildi. Hiçbir şeyde imkanlar sonsuz, sınırsız değil ama bugün muhteşem bir oyun ortaya koydunuz. Burada Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun şu anki geldiği noktadan, ben çok büyük bir gurur duydum. Bundan sonraki oyunlarda da yine iki oyunumuz daha çıkacak önümüzdeki süreçte. Muhteşem olduğunu düşünüyor, arkadaşlarımı kutluyorum.” dedi.

BŞT Oyuncusu Barış Hayta ve oyunun yönetmeni Ali Şahin, Limonata’nın sahnelenmesindeki katkılarından ötürü kişi ve kurumlara teşekkür ederken fiili olarak oyunun çıkmasına emek verenleri sahneye çağırdı.