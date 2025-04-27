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İzmir'de Bornova’daki Abide-i Hürriyet Meydanı, İlber Ortaylı ve Deniz Yücel’in katıldığı törenle açıldı. Demokrasi ve tarih vurgusu yapıldı. İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin Kazım Dirik Mahallesi’nde inşa ettiği Abide-i Hürriyet Meydanı, Prof. Dr. İlber Ortaylı, CHP Milletvekili Deniz Yücel ve Başkan Ömer Eşki’nin katılımıyla açıldı. Halk TV’nin “Görkemli Hatıralar” programında gerçekleşen törende, 18 Türk devletinin bayrakları göndere çekildi.

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