Keşan Belediye Sanat Merkezi’nin yıl sonu etkinliği, 6 Haziran 2024 Perşembe günü Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’nde gerçekleşti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 21.00'de başlayan etkinliğe, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve eşi Şengül Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte, kursiyerler tarafından hazırlanan resim sergisi katılımcılar tarafından ziyaret edildi. Resim sergisinin ardından sahneye geçen kursiyerler, piyano, gitar, bağlama, bateri, yan flüt ve klarnet eşliğinde izleyenlere müzik ziyafeti sundu. İzleyiciler, müzikal performanslarla duygusal bir yolculuğa çıkarken, sanatın büyüleyici atmosferinde keyifli anlar yaşadılar.

Öte yandan halk oyunları ve zumba gibi etkinlikler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle dolu dolu geçerken, katılımcılar sanatın gücünü bir kez daha hissettiler.