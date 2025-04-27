BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Mudanya Üniversitesi’nde gençlerle buluşarak, “Çağımızın anka kuşu yapay zeka ve veri yönetimi” dedi ve girişimciliği desteklemek için şehir fonu kuracaklarını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Mudanya Üniversitesi’nin “Tecrübe Konuşuyor” etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Mudanya Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl ve Rektör Prof. Dr. Emin Karip de yer aldı.

Burkay, Mudanya Üniversitesi’ni Bursa için büyük bir yatırım olarak nitelendirerek, “Ekonomide her dönemin bir anka kuşu var. Başarılı insanlar bunu zamanında fark eder. Günümüzün anka kuşu yapay zeka ve veri yönetimi. Analitik düşünen ve aksiyon alan girişimciler fark yaratır” dedi. Gençlere, önyargılardan uzak durarak farklı kültürlerle iç içe olmalarını ve ilişki yönetimini öğrenmelerini tavsiye etti.

“ŞEHİR FONU İLE GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEYECEĞİZ”

Bursa’da girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için şehir fonu kuracaklarını duyuran Burkay, BTSO’nun TEKNOSAB Lojistik Teknopark GSYF’sinin 210 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin en büyük fonu olduğunu belirtti. “Fikrin değeri 1 dolar, ürüne dönüşmesi milyon dolar, kitlelere ulaşması ise milyar dolar getirir” diyen Burkay, gençlere dünyadaki değişimi iyi okumalarını ve rekabeti gelişim için bir silah olarak görmelerini önerdi.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bingöl, BTSO ile iş birliğinin önemine vurgu yaparak, öğrencileri sektöre hazırlamak için uygulamalı eğitime odaklandıklarını ifade etti.