Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), hizmet, ticaret, turizm ve gastronomi sektörlerinin gelişimi adına yürüttüğü projelere hız kesmeden devam ediyor. BTSO Akademi projesi kapsamında, BTSO Mutfak Akademi ev sahipliğinde yiyecek ve içecek sektörü temsilcilerine yönelik “Finansal Okuryazarlık” eğitimi düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu BTSO Akademi kapsamında düzenlenen eğitimin açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin en önemli gastronomi yatırımlarından biri olan BTSO Mutfak Akademi’de faydalı bir eğitim programı için buluştuklarını söyledi.

“FİNANSAL OKURYAZARLIK, İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARISI İÇİN OLMAZSA OLMAZ”

BTSO Mutfak Akademi’de verilen eğitimler sayesinde kursiyerlerin hangi mutfak dalında güçlü olduğunu fark edeceklerini ve o alanda kendilerini geliştireceklerini söyleyen Başkan İbrahim Burkay, “Bu projeyi hayata geçirirken hayalimiz, sadece meslek öğretmek değil, aynı zamanda finansal yönetim bilincini de kazandırmaktı. Bugün, bunun ilk adımını atıyoruz. Eğitimin sizler için faydalı olacağına inanıyor, programımızın hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

“İŞLETMELER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR EĞİTİM”

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Çoşkun Dönmez, eğitimin işletmeler için büyük önem taşıdığını belirterek, “Finansal okuryazarlık her işletmenin temelinde olması gereken bir konu. BTSO Mutfak Akademi aracılığıyla bu alanda eğitimler düzenlemesi çok kıymetli. BTSO Mutfak Akademi’nin bu konuları ele alarak girişimcilere yol göstermesi çok değerli. Planlaması eksik yapılan girişimlerin karşılaşabileceği sıkıntıları somut örneklerle dinledik. Bütçeleme, öngörülebilirlik ve stratejik planlamanın önemini eğitim sayesinde daha iyi kavradık. Tüm girişimciler için faydalı bir eğitim organize edilmiş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

“FİNANSAL OKURYAZARLIK GASTRONOMİ SEKTÖRÜNDE İHMAL EDİLEN BİR ALAN”

Eğitime katılan Restoran İşletmecisi Eyüp Karacan, finansal okuryazarlığın yiyecek içecek sektöründe ihmal edilen alanlardan biri olduğunu vurguladı.

“FİNANSAL OKURYAZARLIK HER SEKTÖRDE TEMEL BİR GEREKLİLİK”

Kurumsal Finans Danışmanı, Eğitmen Deniz Besli Piroğlu, Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’nin finansal okuryazarlık endeksinin yüzde 62.1’e ulaştığını söyleyerek dünya genelinde finansal okuryazarlığa ilgi artarken Türkiye’deki girişimcilerin de bu konudaki yetkinliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.