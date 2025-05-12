Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Kariyer Destek Eğitim Merkezi ve Genç Kültür Kart iş birliğiyle hayata geçirilen “Gönüllü İtfaiyecilik” programına katılarak eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Türkiye’ye örnek bir iş yaptıklarını belirten Başkan Altay, “Arama-kurtarma konusunda gençlerimizin bilinçlenmesine ve olası bir deprem durumunda itfaiyecilerimize destek olacak bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte yangınlara ilk müdahale edebilecek eğitimler de veriyoruz. Böylece gençlerimiz için bir farkındalık eğitimi oluşuyor” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, gençleri afetlere hazırlıklı ve topluma duyarlı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla örnek bir projeye daha imza attı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Genç Kültür Kart ve Kariyer Destek Eğitim Merkezi iş birliğinde “Gönüllü İtfaiyecilik” programı gerçekleştiriliyor.

“GENÇLERİMİZ İÇİN BİR FARKINDALIK EĞİTİMİ OLUŞUYOR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Eğitim Merkezi’nde programa katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye’ye örnek bir iş gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Altay, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve yangınlarla da mücadele ettiğini anımsatarak, “Genç Kültür Kart’taki arkadaşlarımızla birlikte şehrimize üniversite eğitimi için gelen kardeşlerimizle burada gönüllü itfaiyecilik eğitiminin uygulama kısmını ziyaret ediyoruz. 4 saat teorik bilgi aldılar, 12 saat uygulama eğitimi alacaklar. 3 seansta da bu eğitimlerini gerçekleştirecekler. Toplam 3 takım oluştu. Böylece arama-kurtarma konusunda gençlerimizin bilinçlenmesine ve olası bir deprem durumunda itfaiyecilerimize destek olacak bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte yangınlara ilk müdahale edebilecek eğitimler de veriyoruz. Böylece gençlerimiz için bir farkındalık eğitimi oluşuyor. Ayrıca Genç Kültür Kart’a yüklediğimiz puanlar vesilesiyle sosyal ve kültürel alanlarda kullanma imkanına kavuşacaklar” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİN BU KONUDAKİ DUYARLILIĞI TAKDİRE ŞAYAN”

Başkan Altay, gençlerin bu konudaki duyarlılığının takdire şayan olduğunu belirterek, kursa katılan öğrencilere teşekkür etti. Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak özellikle ortaokul ve liselerde ciddi bir eğitim faaliyeti yürütüyoruz. Yetiştirdiğimiz gönüllü itfaiyeci kardeşlerimiz de bu konuda bize destek olacak. Böylece hem onların öğrencilerle eğitim yapmasını sağlamış olacağız hem de itfaiyecilerimizi eğitim faaliyetiyle meşgul etmeden asli görevlerinde istihdam etmiş olacağız. Ayrıca Konya’da ikamet eden arkadaşlarımızdan bir takım kurduk, bir de Konya dışından eğitim için gelenler arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız buradan aldıkları eğitimle şehirlerine faydalı olsunlar. Konya’da aldıkları eğitimin sadece üniversite hayatında değil, yaşamları boyunca farkındalığının olmasını arzu ediyoruz. Gençlik Meclisi başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eğitimlere katılan gençler de aldıkları uygulamalı ve teorik eğitim dolayısıyla çok mutlu oldukları ifade ederek, kendilerine tanınan fırsat dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Programa başvurusu kabul edilen öğrenciler, teorik eğitim sürecinde hem kurum yapısını yakından tanıma fırsatı buldu hem de temel görev ve sorumlulukları hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Gençler; yangınla mücadele, ilk yardım, afet bilinci ve müdahale yöntemleri gibi başlıklarda teorik bilgiler alırken motivasyonlarını artırmaya yönelik bilgilendirilmeler yapıldıktan sonra uygulamalı şekilde eğitimlerden geçiyor.