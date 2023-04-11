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Polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü ve "Polis Haftası" münasebetiyle Bulanık Güvenlik Hizmetleri Geliştirme Derneği tarafından emniyet personeline ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi. Vali Selahattin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulunda verilen yemekte konuşan Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, emniyet mensuplarının haftasını kutlayarak, iftar yemeği düzenleyen Bulanık Güvenlik Hizmetleri Geliştirme Derneği Başkanı İzettin Yılmaz’a teşekkür etti.

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Güvenlik Hizmetleri Geliştirme Derneği tarafından polis memurları için iftar yemeği verildi.

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