Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin markası olan Mondihome Kayserispor’un teknik direktörü Burak Yılmaz’ı makamında ağırladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Spor ve sporcunun dostu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi sporun da merkezi yapma yönünde önemli projelere imza atarken, aynı zamanda kentin marka değerlerinden Mondihome Kayserispor’a sahip çıkmayı sürdürüyor.

Mondihome Kayserispor’un her zaman yanında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Burak Yılmaz’ı makamında misafir etti. Başarılı teknik adam Yılmaz, Başkan Büyükkılıç'a Kayserispor forması hediye etti.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şehrimizin marka değeri, sarı kırmızı sevdamız Mondihome Kayserispor’umuzun Teknik Direktörü Burak Yılmaz belediyemizi ziyaret etti” dedi.

Ligin son maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Kayserispor’a başarılar dileyen Büyükkılıç, “Nazik ziyaretleri ve hediye ettikleri şanlı Kayserispor forması için kıymetli hocamıza teşekkür eder, Sivasspor ile karşılaşacak olan takımımıza başarılar dilerim” diye konuştu.

Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a yeniden seçilmesinden dolayı tebriklerini iletirken, sarı kırmızılı takıma her zaman yaptığı desteklerinden dolayı da teşekkür etti.